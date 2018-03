Buyens: “De jonge spelers hebben het moeilijk om rond te komen”

“Ik denk dat er gisteren plots gestaakt werd in een vlaag van teleurstelling", reageert Jan Van Elst, de CEO van Lierse. "We hadden vorige week nochtans een goed gesprek gehad met de spelers en verteld dat we de deal hoopten af te ronden tijdens het weekend. Dat was natuurlijk zeer positief nieuws.”

“Uiteindelijk slaagden we niet in onze missie. De teleurstelling was bij de staf en de spelersgroep toen zo groot dat ze besloten te staken. De spelers hebben er uiteindelijk alle belang bij om toch te blijven trainen. Na een kort gesprek met de spelers is er opnieuw positief nieuws gebracht. Het is niet omdat er een kleine vertraging is, dat er geen deal in de maak is.”

De kandidaat-overnemer is nog steeds dezelfde als vorige week, zo bevestigt de CEO van Lierse. “Er was wat misverstand dat alle kandidaten hadden afgehaakt, maar dat is dus niet waar. Er wordt nog onderhandeld over enkele belangrijke details. Opnieuw moet ik mijn deadlines een beetje wikken en wegen, maar concreet hopen wij woensdag goed nieuws te brengen. Ik heb alleszins niet het gevoel dat we afstevenen op het einde van Lierse.”