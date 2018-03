Renard: "Ik ben geen fan van attitude van Carcela bij wissel"

Minuut 106 van de bekerfinale tussen Standard en Racing Genk. Het bord van de vierde scheidsrechter geeft aan dat nummer 10 van Standard naar de kant wordt verwacht te gaan. Mehdi Carcela neemt echter ostentatief de tijd om het publiek te groeten. Niet toevallig bij een voorsprong van Standard en tot grote ergernis bij Genk.

"Carcela zat niet in de match. Het eerste kwartier werd meteen een aantal fouten op hem gemaakt en vanaf de eerste minuut was hij gefrustreerd", zei Olivier Renard. "Maar ik moet toegeven dat ik geen fan ben van zijn attitude bij zijn wissel. Maar Carcela is een speciale kerel. Hij houdt van spektakel."

"Na de bekerfinale was het niet het goede moment om er iets over te zeggen, maar dat zal ik wel doen. Dit soort beelden zijn niet goed voor het imago van de club. Carcela is groot genoeg om te weten dat zijn gedrag niet nodig was. Het was geen goede reactie, maar ik heb ook al wel ergere dingen gezien dan dit."