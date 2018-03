Vandenbempt: "Preud'homme kreeg zeer aantrekkelijk voorstel van Standard"

Sportief directeur Olivier Renard, de gast in Extra Time, noemt de timing van het artikel ongelukkig. "De voorzitter en ik zijn altijd achter Sa Pinto als coach blijven staan en gaan dat nu niet veranderen. Als het van ons afhangt, blijft hij."

"Maar Venanzi wil absoluut ex-spelers betrekken in het project van Standard. Zo zien we mensen als Gerets, Piot, Semmeling en dus ook Preud'homme regelmatig terug in de tribunes. Preud'homme is een goeie vriend van de voorzitter. Ze gaan vaak samen op restaurant."

De komst van Preud'homme zou niet alleen slecht nieuws zijn voor Sa Pinto, maar misschien ook voor Renard zelf? "Ik voel me niet bedreigd. Ik heb hier geen problemen mee. Ik doe altijd rustig mijn werk, eerst bij KV Mechelen en nu bij Standard. Ik hoop dat ze tevreden zijn over mijn werk, zelf ben ik in ieder geval tevreden."