Pro League tegen piraterij: "Clubs moeten hier beter van worden"

De Pro League sloot in januari al een overeenkomst met haar Spaanse tegenhanger La Liga om piraterij de rest van het komende seizoen tegen te gaan.

Alle profclubs zullen elk 115.00 euro op tafel leggen waarbij alle technische kosten voor het project worden gedekt. Het systeem zal officieel van start gaan tijdens de play-offs. Bij een positieve evaluatie wordt de samenwerking volgend seizoen verlengd.

Maar hoe gaat dat nu allemaal praktisch in zijn werk? Met het programma "Marauder" wordt er via algoritmes op zoek gegaan naar de illegale streamingdiensten op websites en sociale media. Eenmaal opgespoord, worden de illegale streams automatisch geblokkeerd of verwijderd.

De Jupiler Pro League is zo de eerste competitie die samen met La Liga op de kar springt. In de Primera Division wordt al 4 jaar met het systeem geëxperimenteerd, met succes zo blijkt. Meer dan 268.000 en 500 URL's verdwenen alvast in de vuilnisbak. Ook Facebook en Google stellen hun programma's ter beschikking om illegale inhoud te blokkeren.