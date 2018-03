Matthys: "Als we nog enkele weken zo trainen, dan eten we elkaar op"

"De degradatie is absoluut nog niet volledig verteerd", zucht Tim Matthys bij Sporza op Radio 1. "Maar we moeten ons nu focussen op 1B. Zo simpel is het."

Hoe heeft Matthys die laatste match tegen Waasland-Beveren beleefd? "Voor mij kwam meteen het besef dat het waarschijnlijk mijn laatste match in eerste klasse was geweest. Ik ben 34, dan blijf je niet lang meer voetballer op het hoogste niveau. Het is jammer dat je je afscheid zo moet vieren."

Vooral de manier waarop was zuur. "Bij 2-0 bij ons en de 0-0 op Eupen was het geloof zo groot dat het nog zou goedkomen. Dan is de slag des te harder."

"Iedereen heeft de beelden gezien: er werd laks verdedigd bij Moeskroen. Dat maakt het pijnlijker, maar we mogen niet zeggen dat dit de reden is waarom we zakken. We moeten het aanvaarden als grote mannen. Die wedstrijd heeft niet gezorgd voor de degradatie van KV Mechelen."