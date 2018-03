"Ik denk niet dat RSZ-voordeel voor profvoetballers kan blijven bestaan"

De RSZ-regeling voor sporters gaat al 50 jaar terug: "Het is begonnen met wielrenners in de jaren 60. Dat waren de eerste echte profsporters in ons land. Ze waren toen nog zelfstandigen en hadden geen bescherming door de sociale zekerheid. Als ze geen ploeg meer vonden en werkloos werden, hadden ze geen loon en geen bescherming."

"Toen heeft men beslist om hen toch op te nemen in de sociale zekerheid. Maar die renners werden vaak vergoed in natura met prijzen zoals een paard, een huis,... Het was heel moeilijk om precies te bepalen hoeveel ze verdienen."

"Men heeft toen gekozen voor een vast forfaitair bedrag en dat is op dit moment die 2.280 euro, waarvan hierboven sprake. Dat bedrag gaat dus al bijna 60 jaar mee. In de jaren 70 is het ook ingevoerd voor voetballers en in de jaren 80 werden alle andere sportbeoefenaars betrokken."