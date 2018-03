"Bommetjes en Bengaals vuur ingebakken in een stokbrood"

Bij AA Gent proberen ze dan ook vooral problemen te vermijden door in dialoog te gaan met de supporters. "We trachten al meer dan 10 jaar over een aantal onderwerpen eerst in gesprek te gaan met onze supporters", zegt Piens.



"Het is heel belangrijk dat supporters geïnformeerd worden over het gevaar van deze spullen. Zij die ze toch meebrengen, riskeren vanuit de club een stadionverbod of een proces-verbaal van de politie. Dat zijn dan ook stadionverboden met eventueel een boete."



In Gent gaan de supporters mee in het verhaal van de club. "Er is niet alleen het gevaar, het straalt ook af op de club. Vorig jaar mochten wij op Wembley spelen tegen Tottenham. We kregen daarvoor eerst slechts 2.400 tickets, maar dankzij de goede reputatie van onze supporters werden dat er uiteindelijk ruim 8.000."