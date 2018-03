De Witte: "Het doet me erg veel plezier dat Neto terug is"

Neto is één van onze belangrijke spelers, hij heeft ons in de Champions League geweldige diensten bewezen.

Deze week kon hij eindelijk weer meetrainen met de groep. "Ik was ontzettend gelukkig toen ik de bal weer voor de eerste keer aanraakte. Het was echt al zo lang geleden. Ik voel me zo blij als een kind", zegt Neto.

Ook voorzitter Ivan De Witte is bijzonder opgetogen over de terugkeer van Neto. "Het doet me heel veel plezier. Neto is één van onze belangrijke spelers, hij heeft ons in de Champions League geweldige diensten bewezen."



"Ik heb een heel goede band met de spelers. Als ik dan zie dat Neto er weer bovenop komt en merk met welk voetbalplezier hij weer op het veld staat, ben ik daar bijna even blij om als hij."