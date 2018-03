Francky Dury na Waregem nu ook ereburger van Zulte: "Geweldige erkenning"

"Francky en Willy hebben een uniek verhaal geschreven in het Belgische voetbal, een verhaal dat onze gemeente op de voetbalkaart heeft gezet", zei de burgemeester.

"Geen enkele trainer en voorzitter in België kunnen zeggen dat ze samen zovele jaren lang zo'n verhaal hebben geschreven als Francky en Willy."

"Ik vind dit een geweldige erkenning", sprak Dury. "Het is een compliment, zeker ook voor de club. Hopelijk kunnen we volgend jaar met Zulte Waregem weer meedoen voor een groot succes. Want dat is toch ook belangrijk voor de uitstraling."