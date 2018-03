Gaat de Reviewcommissie straks op de schop?

Alles wijst erop dat de Reviewcommissie aan zijn laatste maanden bezig is. Afgelopen september besliste de Pro League al dat beelden van matchen met een videoref niet meer herbekeken moeten worden.

"We moeten vermijden dat de Reviewcommissie en de VAR een verschillende meningen hebben. Dat kan tot rechtsonzekerheid leiden bij de clubs", was de redenering toen.

Aangezien volgend seizoen in elke match een videoref aanwezig zal zijn, is de logische conclusie dat de Reviewcommissie, die in 2014 in het leven werd geroepen, opgedoekt mag worden. Op de volgende vergadering van de Pro League staat de toekomst van de commissie op de agenda.