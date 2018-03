Bondsparket laat vervolging van Mpoku en Standard vallen

De topper in Luik tegen de competitieleider eindigde op 1-1. Ref Boucaut had het niet makkelijk, de partij zorgde voor enkele discutabele fases. Zo vond Mpoku dat de Brugse gelijkmaker niet had mogen vallen na een voorafgaande fout.

Na het laatste fluitsignaal spurtte Mpoku naar Boucaut om hem dat nog eens stevig in te peperen. Voor die actie riep het bondsparket hem vandaag op. Standard moest ook verschijnen om zich te verantwoorden voor het te felle gedrag van zijn spelers tegenover de scheidsrechter.

Voor Mpoku was het bang afwachten, want de middenvelder had van een vorige veroordeling nog een voorwaardelijke match openstaan. Bij een nieuwe sanctie had hij mogelijk enkele matchen moeten missen van het begin van Play-off 1. Maar club en speler kunnen dus opgelucht ademhalen.