Kansspelcommissie opent onderzoek naar voetbalclub Eupen na gokberichten

De Kansspelcommissie zegt dat er eerder al vermoedens waren over gokpraktijken bij Eupen en dat ze vorige zondag al een onderzoek heeft opgestart. Woordvoerster Marjolein De Paepe: "Zondag heeft onze controlecel een onderzoek geopend naar aanleiding van de geruchten dat er spelers van Eupen zouden gegokt hebben op de eigen wedstrijden. Dat is in strijd met de kansspelwet."

"Naar aanleiding van de geruchten en feiten die vorig jaar aan het licht kwamen, is de Kansspelcommissie sowieso systematisch alle spelers van eerste klasse aan het onderzoeken. Maar bij Eupen is nu effectief ook een onderzoek gestart naar wat daar mogelijk gebeurd is."

Gaat het daarbij over mogelijke inzetten op winst of verlies? "Om daarover iets te zeggen is het te vroeg. Het onderzoek is nog maar pas geopend."