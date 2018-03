Degryse: "Ofwel is Verdier ook verdacht, ofwel is hij slechte spits"

Na de 4-0 in Eupen-Moeskroen en de late comeback van Eupen spuwde KV Mechelen-spits Nicolas Verdier zijn gal over de attitude van Moeskroen. "Ik denk dat dit scenario een gebrek aan respect is ten opzichte van het profvoetbal. Het bevuilt het imago van Moeskroen. 0-0 tot de 70e minuut en dan maakt Eupen er 4 in 20 minuten: ik vind dat echt schandalig", zei Verdier.

Marc Degryse pikte erop in: "Iedereen van KV Mechelen had het recht om te zeggen dat dit verdacht is, behalve Verdier. Want Verdier had zondag zelf 2 of 3 doelpunten kunnen maken. Hij schoof bij een eerste goeie kans de bal naast een leeg doel. Ofwel is dat ook verdacht, ofwel is hij gewoon een slechte spits. Het zou kunnen dat het het tweede is."

"Hij zou beter zelf voor de spiegel gaan staan. Hij heeft dit seizoen 1 keer gescoord, met Eupen tegen KV Mechelen! Eupen heeft Verdier naar Mechelen gestuurd, als versterking voor KV. Eupen heeft die Japanner Toyokawa genomen en die heeft er 3 gescoord tegen Moeskroen. Dat is het verschil."