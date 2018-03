Van Wijk: "Ik hou WhatsApp-berichten van Chinese eigenares Roeselare bij als bewijs"

Dennis van Wijk twijfelt of hij nog wil voortdoen als trainer. Naast de degradatie van KV Mechelen moest hij dit seizoen ook 2 keer zijn postje als hoofdcoach verlaten in 1B. Bij OH Leuven en Roeselare.

"Omdat die clubs in handen zijn van buitenlandse handen, spelen er andere belangen", zegt Van Wijk. "De Chinese eigenares van Roeselare vroeg mij in heel mooi Engels om een bepaalde speler 45 minuten te laten spelen, want ik moest denken aan het project."

"Maar welk project? In elk geval geen project dat ten goede komt van het Belgisch voetbal. Ik ging daar niet in mee en dat kostte me mijn job bij Roeselare. Ik werd op staande voet ontslagen."