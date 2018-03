Van Wijk: "We mogen in België niet afglijden naar Cypriotische toestanden"

Dat Eupen gisteren 3 keer scoorde in 7 minuten en zich redde, blijft voor verontwaardiging zorgen in de Belgische voetbalwereld. KV Mechelen-coach Dennis van Wijk had een voorgevoel dat het een vreemde slotspeeldag zou worden.

"Ik heb over heel België gewerkt, in alle provincies", zegt Van Wijk in Extra Time. "Ik was coach bij Bergen en Charleroi en ik weet wat er leeft. Ik heb er veel dingen gehoord. Dus vooraf had ik het gevoel dat een 2-0-zege of 3-0 niet zou volstaan voor ons."

"Ik kan niemand met de vinger wijzen, maar ik had er een gevoel over. En ik neem aan dat jullie (de andere gasten in Extra Time) dat gevoel ook wel hadden gisteren."