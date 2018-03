Van Holsbeeck: "Anderlecht heeft nog 50 procent kans op de titel"

"In de play-offs gaat een nieuwe competitie van start", zegt Anderlecht-manager Van Holsbeeck. "Uit ervaring weet ik dat het begin van Play-off 1 cruciaal is."

Anderlecht opent thuis tegen AA Gent, speelt daarna op bezoek bij Charleroi en ontvangt op speeldag 3 Club Brugge. "Uit de eerste 3 wedstrijden moeten we minstens 7 punten puren en liefst zelfs 9 op 9 halen. Als we na die 3 wedstrijden onze achterstand gehalveerd hebben, dan is alles mogelijk."

"Hoewel we volgens velen de grootste crisis in 20 jaar hadden, staan we toch 2e en doen we nog altijd mee voor de titel. De spelers hebben de afgelopen weken bewezen dat ze mentaal klaar zijn. Dat is ook de verdienste van Hein Vanhaezebrouck."

"Of de kern sterk genoeg is, moet de komende weken blijken. Het zou goed zijn als we Kara Mbodj kunnen recupereren, want die missen we toch in de verdediging."