Waalse journalist: "Alliantie Eupen-Moeskroen? Is zoals Oostende-Hasselt"

Na de beslissing in de degradatiestrijd gooien KV Mechelen en Eupen met insinuaties naar elkaar. "Toen KV Mechelen 2-0 voor stond en het 0-0 was in Eupen, dacht ik dat KV Mechelen zich zou redden", zegt Jean Derycke, journalist bij de Waalse krant L'Avenir.

"Maar op korte tijd heeft Eupen dan veel gescoord. Ik denk dat het menselijk is dat men zich veel vragen stelt bij zo’n onwaarschijnlijk scenario."

Of Eupen en Moeskroen het op een akkoordje gegooid kunnen hebben? "KVM-coach Van Wijk had dat enkele weken geleden al laten vallen", zegt Derycke. "Omdat Eupen en Moeskroen in het zuiden van het land liggen, zouden ze een alliantie vormen."

"We moesten lachen toen we dat hoorden. Eupen en Moeskroen, dat is een beetje zoals Oostende en Hasselt."