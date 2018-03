Sterke man KV Mechelen: "In één seizoen weg uit 1B"

KV Mechelen voetbalt volgend seizoen in eerste klasse B. "We gaan proberen om in een seizoen weg te geraken", legt Olivier Somers uit.

"We blijven ons stadion vernieuwen, maar eerst focussen we ons op het sportieve. We gaan op zoek naar een competitieve ploeg voor 1B, want we willen zo snel mogelijk weer promoveren."

"Daar hebben we de middelen voor, denken we. We staan financieel sterk. We hebben een hele grote supporterskern en onze sponsors blijven ons trouw. We gaan met een van de beste budgetten aan de slag in 1B."

"Hopelijk spelen we voor 10.000 supporters in 1B. Als we meedraaien aan de top, zijn dat er misschien nog meer."