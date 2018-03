"In toekomst misschien testmatch om verdachtmakingen te vermijden"

Pierre François kreeg ook een vraag voor de kiezen over Play-off II. Hij beseft dat het huidige format niet aantrekkelijk is. "Een van de voorstellen voor de competitiehervorming is dat er in één poule wordt gestreden voor een Europees ticket en voor het behoud. Play-off II zou dan veel aantrekkelijker zijn", zegt François.

Over de videoref had François ten slotte nog goed nieuws. "Volgend seizoen zal de videoref in elke wedstrijd ingezet worden, ook in Play-off II", besluit de CEO van de Pro League.