VIDEO: Eupen had dit seizoen al 3x gescoord in 9 minuten... tegen KVM

Gisteren deed Eupen het kunstje opnieuw over. In de 73e, de 76e en de 80e minuut was het bingo tegen Moeskroen. Dankzij de 3 doelpunten in 9 minuten speelde Eupen de rode lantaarn door aan Mechelen. KV had er maar 2 gemaakt tegen Waasland-Beveren (2-0). Eupen won uiteindelijk nog met 4-0.