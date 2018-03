Wie peuterde in de neus van Emond in Oostende?

Roger Vanden Stoch heeft zondag een mooi eerbetoon gekregen in het stadion dat naar zijn vader is genoemd: met een tifo, vuurwerk, een overwinning en een verrassingsoptreden van Pär Zetterberg. "Hij is de zoon die ik nooit gehad heb en diegene die mij gered heeft in het begin van mijn carrièrre", was Vanden Stock lovend voor de Zweed. "Hij is een eerlijke en fantastische mens en de beste voorzitter die een club kan hebben", reageerde Zetterberg.