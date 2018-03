Moeskroen-voorzitter: "Wij pikken al die insinuaties niet"

"Vorig seizoen waren er al insinuaties in de Nederlandstalige pers over onze slotwedstrijd in Kortrijk", gaat Declerck voort. "Wel, ik kan u zeggen: daar is hoegenaamd niks gebeurd. Er is trouwens een onderzoek geweest dat bewezen heeft dat er niks aan de hand was."

"Wat er in Eupen gebeurd is? Wij zaten met een aantal geschorste en geblesseerde titularissen. We hebben het moeten doen met enkele spelers die voor de eerste keer in de eerste ploeg stonden. Onder grote druk dan nog."

"Na 70 minuten zijn we in elkaar gestort. Ik betreur dat we in 10 minuten een aantal goals geslikt hebben, maar dat is nu eenmaal voetbal. Dat zijn zaken die kunnen gebeuren. Er zullen ook veel Oostendenaars geweest zijn die dachten dat ze met 2-0 van Standard zouden winnen, terwijl het nog 2-3 geworden is."