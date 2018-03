"Ondanks de degradatie wacht KV Mechelen een mooie toekomst"

Standard versierde gisteren in Oostende het laatste POI-ticket. Dat Standard blij is met POI is geheel logisch. Er was enorm veel druk om er na 2 jaar afwezigheid weer bij te zijn. En dus neem ik aan dat het toch vooral opluchting is in Luik, want voor Standard geldt eigenlijk hetzelfde als vorige week voor Racing Genk: POI halen is eigenlijk geen prestatie voor een club met de middelen van de Rouches.

Trainer Sa Pinto triomfeerde gisteren in Oostende. Dat is hem van harte gegund. Ik lees dat dit het grote gelijk is van de coach, maar je kunt je net zo goed afvragen waarom dit Standard met dit spelersmateriaal en deze middelen tot in de tweede helft van de laatste wedstrijd weer heeft moeten wroeten om clubs als Antwerp en KVK af te houden.

23 punten minder gehaald dan Club Brugge en 11 minder dan Anderlecht: ik denk dat er de voorbije maanden minstens een hele periode niet geweldig gewerkt is. Ik lees dat er nu Standard-spelers zijn die zeggen dat ze iedereen in POI gaan ambeteren. Dat is de uitspraak van een kleine club in de top 6, vind ik.

Een grote ploeg als Standard moet resoluut de top 3 ambiëren. Met de mentaliteit en strijdlust - die Sa Pinto er zeker ingebracht heeft - en met een speler als Carcela die het verschil kan maken, is dat een gewettigde ambitie.