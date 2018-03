Van Crombrugge: "Wat deze week gebeurd is, is te gek voor woorden"

Het zit heel diep bij Van Crombrugge. "Ik ben er nog niet over, ik vind dat het laagste van het laagste. Dat was een extra reden om die mensen vandaag lik op stuk te geven. Eigenlijk is dat de grootste voldoening vandaag."

"Wat deze week gebeurd is, overtreft alles dat ik in mijn carrière van andere ervaren spelers al gehoord heb. Dat zal nog een tijdje op mijn maag liggen, maar de mensen die ons kwaad wilden doen, moeten nu op hun kin kloppen."