Johan Timmermans: "Hebben onze bedenkingen bij scoreverloop in Eupen"

Is de voorzitter van KV Mechelen ook de mening toegedaan dat 1B de hel is?



"Het is in elk geval een andere competitie dan 1A. Je speelt nog altijd voetbal en het is veel moeilijker omdat het veel fysieker is. We moeten ons daarop wapenen."

"Vandaag zijn we knock-out, morgen gaan we heel intensief werken om ervoor te zorgen dat het verblijf in 1B beperkt blijft."

"Het is nu nog veel te voorbarig om al te spreken over de spelers. Budgettair is er veel mogelijk, maar ik laat in het midden of het allemaal mogelijk is. Er zijn tenslotte ook spelers aangetrokken die niet geïnteresseerd zijn in 1B. Daar gaan we afscheid van nemen, maar dat zal de komende dagen duidelijk worden."