"Niet per definitie iets zoeken achter uitslagen van Eupen en Mechelen straks"

Ze zeggen bij Cercle Brugge wel dat het vroeger dan verwacht is, maar ze hebben wel ergens halverwege oktober Frank Vercauteren geëngageerd en hebben er ook flink in geïnvesteerd. Dus ik denk dat het min of meer de bedoeling was om snel resultaat te halen en dat hebben ze voor elkaar gekregen.

Ik heb gisteren naar de wedstrijd zitten kijken, het was inderdaad een adembenemende wedstrijd en ik heb 1B veel te weinig gevolgd om nu te zeggen dat Cercle Brugge de verdiende winnaar is, maar over het hele seizoen is het de winnaar van de 2 competities opgeteld.

Het eerste uur gisteren, dat was voetbal dat 1A-waardig is. Voetbal waar alles in zat: veel snelheid, veel druk vooruit, goede techniek. Een oververdiende overwinning met wat mij betreft eigenlijk een terechte penalty, zuur voor Beerschot wel.

Cercle Brugge is terug, dat is een mooie club. Het omhulsel is in elk geval nog Cercle Brugge, de supporters zijn er nog. Maar ik heb vastgesteld in interviews achteraf dat er heel veel Frans en Engels gesproken werd. Dat is toch een beetje anders dan vroeger.