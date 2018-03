Anderlecht gelast buitenlandse stage af om "organisatorische redenen"

Anderlecht zal na het afsluiten van de reguliere competitie zondag dus niet naar z'n vertrouwde stageoord La Manga trekken. "We hebben om bepaalde redenen, zoals organisatorische omstandigheden, een andere keuze gemaakt", zei Hein Vanhaezebrouck.

De Anderlecht-coach zal z'n mannen nu in eigen land proberen klaar te stomen voor Play-off I. "Het doel blijft hetzelfde, teambuilding zal centraal staan. In heel deze zaak is maar één ding belangrijk en dat is dat de groep zich goed voelt en iets extra's kan creëren."

Waar precies Anderlecht dan wel op stage gaat, is nog niet duidelijk. "Of de stage in Durbuy zal doorgaan? Dat zou kunnen", klonk het bij Vanhaezebrouck.