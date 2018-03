Afscheidnemende Roger Vanden Stock: "Mijn vader kan trots zijn"

Roger Vanden Stock volgde in 1996 zijn vader op. "Ik ben trots dat ik mijn vader kon opvolgen. In een periode van 22 jaar wonnen we 10 titels en hebben we elk jaar Europees voetbal gespeeld", zegt de nu 75-jarige Vanden Stock. "Ik denk dat mijn vader trots kan zijn op zijn zoon. Ik heb mijn taak vervuld."

"Ik volgde iemand op die alles had gewonnen. Iedereen keek met argusogen naar wat ik zou doen. Ik herinner me dat ik vier jaar heb moeten wachten op een eerste titel. Toen hebben we veel financiële risico's genomen en dat heeft geloond."