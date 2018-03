Sterkhouder Mechele langer bij Club Brugge: "Voorbeeld voor de jeugd"

Mechele (25) doorliep alle jeugdreeksen bij blauw-zwart en speelt sinds 2012 bij de hoofdmacht van de competitieleider. Zondag kan hij op het veld van STVV zijn 150e officiële wedstrijd spelen voor Club Brugge.

De centrale verdediger ondertekende vandaag een contractverlenging tot 2022. "Het voelt aan als een blijk van vertrouwen na de goeie prestaties van het voorbije jaar. Nu is het zaak hard te blijven werken, zodat ik kan bedanken voor het vertrouwen met goeie prestaties en hopelijk ook heel wat prijzen met het team."

Ook manager Vincent Mannaert is in de wolken met de verlengde verbintenis. "Brandon is een voorbeeld voor jonge spelers. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en harde werk dwong hij een basisplaats af in deze ploeg."

"Dat hij zich na een geslaagde uitleenbeurt bij STVV opnieuw ontpopte tot vaste waarde bij Club Brugge toont zijn veerkracht aan. We zijn zeer blij dat we met Brandon een eigen opgeleide speler langer aan ons kunnen binden."