Pro League wil BOIC-topman De Smedt als voorzitter Commissie Jeugd

De Pro League bereikte in december 2017 een gentlemen's agreement, waardoor profclubs niet langer -17-jarigen zomaar bij elkaar kunnen wegplukken.

Bedoeling is om minderjarigen te beschermen voor de invloed van makelaars, zodat ze in de eigen leefomgeving kunnen opgroeien. De Pro League denkt dat clubs zo minder zullen focussen op andere talenten meer zullen investeren in de eigen opleidingscentra.

Enkele clubs, waaronder Club Brugge, uitten hun bezorgdheden over het reglement zoals het nu op tafel ligt. De Pro League probeert eind maart een eerste versie rond te krijgen, vanaf 2019-2020 moet de Commissie Jeugd volledig geïnstalleerd zijn.