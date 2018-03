"Degraderen zou een drama zijn, en dat is nog een understatement"

Winnen tegen Waasland-Beveren volstaat misschien niet, dat is het eigenaardige van de zaak. KV Mechelen heeft een beter doelsaldo, maar daar kan Eupen op de slotdag zomaar weer verandering in brengen.

Van Wijk: "Dat is de onzekerheid. We hebben het in eigen handen gehad, maar dat is gekeerd. We staan nu een doelpuntje voor, maar dat is eigenlijk niks. Als wij zondag met 1-0 winnen en Eupen met meer, dan degraderen wij."

"Het lijkt me logisch dat we ook Eupen-Moeskroen in de gaten houden. Er zijn in het verleden wat dingen gebeurd, maar we gaan er niet vanuit dat ze zich zullen herhalen. Wie voetbalt, wil immers winnen. Dat geldt voor ons, voor Waasland-Beveren, voor Eupen én voor Moeskroen. Iedereen speelt voor een premie en zijn eigen toekomst."

Niettegenstaande zou degraderen met 1 doelpunt verschil heel wreed zijn. "Ik heb het met Roeselare al eens meegemaakt, dat we door een slechter doelsaldo in de nacompetitie verzeild geraakt zijn. Dat was al bitter, laat staan dat je met 1 goal zou degraderen. Degraderen zou gewoon een catastrofe zijn, en dat is dan nog een understatement."