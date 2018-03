KVM-voorzitter: "Wij hebben opdracht tegenover Belgische voetbalfan"

De degradatie zou een drama zijn voor KVM. "1B betekent een verlies van ettelijke miljoenen: tv-geld, commercieel, spelers die willen vertrekken etc. Anderzijds hebben we het geluk dat we aandeelhouders hebben die vooruit willen met de club", zegt Timmermans.

"Hoe dan ook, welk scenario ook: de oude hoofdtribune gaat in april tegen de vlakte en er komt een nieuwe. Sceptici zullen zeggen: dan heb je het mooiste stadion in 1B. Het zij dan zo, dan is het aan ons om zo snel mogelijk weer in 1A te geraken. Maar voor alle duidelijkheid: ik ga ervan uit dat we in 1A blijven."

Met Lierse, Westerlo en OHL verloor de regio rond Mechelen de afgelopen jaren al 3 eersteklassers. "Een drama voor de streek is dat. Daarom: wij hebben een opdracht tegenover de Mechelaars en de supporters van het Belgische voetbal, zodat het kwaad niet verder geschiedt."

"Er zijn veel mensen die al naar Schepenheuvel geweest zijn of nog zullen gaan. De supporters doen heel veel, als voorzitter kan ik alleen maar geloven in de groep en het vertrouwen uitspreken in de spelers."