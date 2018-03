Standard pakt uit met reuzenscherm tijdens bekerfinale

Standard Luik gaat op zaterdag 17 maart in het Koning Boudewijnstadion op zoek naar een 8e bekerzege tegen Racing Genk. De club haalt daarom de grote middelen uit de kast en nodigt iedereen uit om de match live te volgen vanaf 19u naast het stadion. Zowel de toegang als de parking is gratis. De bekerfinale op de Heizel is nog niet volledig uitverkocht.

De laatste bekerzege van de Rouches dateert van 2016, toen ze in de finale te sterk waren voor Club Brugge. Op de erelijst van de Genkenaars staan 4 bekers, de laatste in 2013.