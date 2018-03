Charleroi-voorzitter Bayat: "We behoren tot de groten"

Charleroi mag vooruitblikken op een mooie toekomst, al waarschuwt Bayat ook voor een eventuele terugval. "Als ik de balans opmaak, overtreft die al onze verwachtingen", steekt Bayat van wal. "Maar we moeten die lijn verder trekken. We zijn geen klein broertje meer dat blij is met een succesje. We behoren tot de groten en dat brengt verplichtingen met zich mee. We moeten steeds omhoog kijken."

"Ik heb dit vorige week ook tegen de spelers gezegd. Blijkbaar sloeg die boodschap niet aan want tegen STVV verloren we opnieuw punten. Ik heb het herhaald tegenover de technische staf, hopelijk hebben zij beter geluisterd."

"En ik zeg het nu nog een derde keer, voor iedereen, de fans en de tegenstanders. We beschikken niet over de middelen van de allergrootste clubs maar dat compenseren we door hard te werken."