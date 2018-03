Ferrera: "Blijkbaar ben ik oorzaak van problemen bij KVM? Belachelijk"

Yannick Ferrera stond aan het begin van het seizoen nog aan het roer bij KV Mechelen, maar eind oktober werd hij bedankt. Had hij verwacht dat de club nu nog zou moeten strijden voor het behoud? "Neen, ik dacht echt dat het goed zou komen. Ik dacht dat die nederlaag in Eupen een keerpunt zou zijn, maar dat is niet gebeurd. Ik hoop echt dat KV Mechelen zich kan redden."

Volgens voorzitter Johan Timmermans en ex-speler Piet den Boer heeft ook Ferrera een groot aandeel in de huidige situatie in Mechelen. Hij zou de spelers te veel hebben laten voetballen. Er was niet genoeg strijd. "Blijkbaar ben ik de reden van alle problemen bij KV Mechelen."

"Het is zo belachelijk dat ik er eigenlijk zelfs niet wil op antwoorden. Ik heb met meneer Timmermans nooit over voetbal gesproken omdat hij zei dat hij er toch niets over wist. En Piet den Boer heb ik nog nooit in het echt gezien. Hij kent mij niet en ik ken hem niet."

"Als ze hun mening willen geven, heb ik er geen probleem mee. Ze hebben stress en zoeken een zondebok om de druk van zich af te houden. Ik zou een uur kunnen vertellen over mijn visie, maar dat heeft geen zin. Het gaat over voetbal en ik ken zoveel meer over voetbal dan die twee mensen, dat ik maar beter niets zeg. Het zou een oneerlijke strijd zijn."