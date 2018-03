Beslist doelsaldo over degradatie? Joos: "Voer testmatch in"

KV Mechelen en Eupen tellen voor de slotspeeldag 24 punten en hebben 5 gewonnen wedstrijden. Aangezien het doelsaldo van KVM (-20) nog net iets beter is dan dat van Eupen (-21), is KVM voorlopig gered.

"Is het terecht dat een verschil van één goal in het doelsaldo kan beslissen over de degradatie?", werd aan Wesley Sonck en Marc Degryse gevraagd bij het begin van Extra Time. "Ja", antwoordde het duo in koor.

Filip Joos was ontgoocheld over dat antwoord. "Hoe je dit oplost? Met een testmatch, echt waar", was zijn tegenvoorstel. "Je moet dit niet laten afhangen van één goaltje meer of minder."

"We focussen ons nu op het verhaal van de videoref, waarbij Eupen-Moeskroen nu toch een videoref zal krijgen. Dan hebben die twee ploegen in de reguliere competitie 7 keer een videoref gehad, terwijl de afspraak 6 keer voor elke club was."

"Ik zweer het: de ploeg die zakt neemt een advocaat. En ze hebben gelijk. Stel dat Eupen zich redt omdat de videoref ingrijpt in Eupen-Moeskroen, de match waar er eigenlijk geen videoref was. Het is niet goed en niet eerlijk. Dat het gewoon een regel is? Er zijn regels gemaakt waarvan je mag zeggen dat het geen goeie regels zijn."