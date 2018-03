Lokeren laat Ninaj naar zijn thuisland vertrekken

Ninaj streek in de zomer van 2015 neer op Daknam. Lokeren vond hem bij Slovan Bratislava in zijn thuisland. Maar in België kon de éénvoudige Slovaakse international zich nooit opwerken tot een vaste basiskracht.

De voorbije twee seizoenen kwam hij toch nog tot 40 officiële optredens voor Lokeren. Maar dit seizoen werd hij uitgeleend aan Osmanlispor. Die huur werd echter geen overdonderend succes. De verdediger kwam in Turkije slechts tot vier officiële duels.

Nu mag hij naar Slovakije terugkeren. MSK Zilina staat in de Slovaakse eerste klasse momenteel op de vierde plaats, net buiten de Europese tickets. De reguliere competitie is in Slovakije net afgelopen. Volgend weekend beginnen er de play-offs. De club heeft ook een aankoopoptie.