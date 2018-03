Teodorczyk heeft al bijna evenveel gescoord als in 2017

Lukasz Teodorczyk kan weer juichen. Lukasz Teodorczyk kan weer juichen.

Het vizier van Lukasz Teodorczyk staat weer op scherp in de Jupiler Pro League. Met 6 doelpunten in het nieuwe kalenderjaar is een desastreus 2017 bijna vergeten ten huize van de Anderlecht-spits. Racing Genk presteert buitenshuis dan weer stukken beter dan voor eigen publiek.