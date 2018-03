KV Mechelen-voorzitter: "Hadden Jankovic misschien vroeger moeten ontslaan"

KV Mechelen verloor gisteren dan wel met 3-2 van Standard, maar is dankzij het doelsaldo de rode lantaarn toch weer kwijt aan Eupen. "We hadden in de eerste helft de wedstrijd in handen", zag voorzitter Johan Timmermans. "We hebben een heel goed spelpatroon laten zien met mooie doelpunten en komen ook op voorsprong op Standard vlak voor de rust."

"Maar dan gebeuren toch wel eigenaardige zaken waardoor Standard op 2-2 komt. In de 2e helft zie ik weer een penaltyfase die voor heel veel betwisting vatbaar is. Ontgoocheling troef, maar anderzijds zijn we blij dat we van die laatste plaats verlost zijn en het zal aan ons zijn om volgende week zondag de puntjes op de i te zetten."

"Dit is zeer stresserend, als voorzitter, als bestuurslid en ik neem aan als speler en supporter. Het is voor iedereen die de ploeg goed gezind is heel belastend. Het heeft zijn weerslag op alles. We moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben en dat geldt voor iedereen die met de club begaan is."