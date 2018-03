VIDEO: Refs zijn massaal de gebeten hond: "Excuses? Ik aanvaard ze niet!"

In het Regenboogstadion was het niet zozeer scheidsrechter Bram Van Driessche die de boter had gegeten, wel de videoref, die niet ingreep toen een goal van Zulte Waregem werd afgekeurd voor buitenspel. "Er was al wat discussie dat de videoref hier was (en niet bij Antwerp en Standard), maar dan moet die mens zijn rol wel vervullen."

"De ref zei me dat hij het morgen eens zou bekijken. Ik had liever dat hij vandaag eens gekeken had. Wij verdienen niet om te winnen, maar als je scoort en de videoref maakt een fout... Dat is bijzonder jammer."