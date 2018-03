Wat is de stand in de JPL? Wat staat er op het spel op de slotspeeldag?

Na vandaag kunnen we al 5 van de 6 namen voor Play-off I invullen, als we er gemakshalve vanuit gaan dat er geen mirakels gebeuren waardoor Racing Genk nog uit de boot valt. Voor het laatste ticket komen nog 3 teams in aanmerking.

Standard houdt dit moment Antwerp op doelpuntensaldo uit de top 6. Bij Standard is dat +1, bij Antwerp -1. Op de laatste speeldag trekt Standard naar KV Oostende, Antwerp moet hopen op een beter resultaat dan zijn concurrent op bezoek bij Anderlecht.

KV Kortrijk leek lange tijd in poleposition te liggen voor Play-off I, maar na 2 nederlagen op een rij houdt het nog slechts een waterkansje over. Als Standard en Antwerp steken laten vallen en Kortrijk wint thuis tegen Charleroi is het toch nog feest in het Guldensporenstadion.



Programma: