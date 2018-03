Racismezaak tegen Club Brugge onontvankelijk verklaard

Niet alleen Club Brugge, maar ook KV Kortrijk, Moeskroen, Antwerp en Sporting Lokeren ontsnappen door de nalatigheid van het Bondsparket aan een sanctie voor supportersongeregeldheden. De dagvaarding van het Bondsparket voldeed niet aan de vormvereisten zoals het bondsreglement die voorschrijft. De oproepingsbrief werd wel gestuurd, maar niet ondertekend door de procureur.

Lokeren verscheen voor de commissie voor anti-Waalse gezangen in de thuismatch tegen Standard (3 februari). Supporters gooiden ook projectielen richting een assistent-ref. De club riskeerde 2.000 euro boete. Kortrijk en Moeskroen riskeerden een straf voor incidenten in hun onderlinge derby van 23 januari. Antwerp ontsnapt dan weer aan een sanctie voor spreekkoren in Charleroi (28 januari).