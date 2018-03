Vanhaezebrouck: "Grote vraag of Kara dit seizoen nog zal spelen"

Anderlecht kan voor de verplaatsing naar Zulte Waregem nog steeds niet rekenen op Boeckx, Najar, Onyekuru en Kara. "Najar evolueert goed, hopelijk kunnen we hem in de loop van de play-offs brengen", zei coach Hein Vanhaezebrouck. "Onyekuru heeft nog enkele weken nodig."

"Of we Kara gaan zien in de play-offs? Dat valt af te wachten. Zijn knie wordt al acht weken behandeld in Spanje, maar we zien nog geen positieve vooruitgang. Ik ben ervan overtuigd dat Kara er niet zal zijn bij de start van de play-offs. Het is zelfs de vraag of we hem dit seizoen nog zullen zien."

Na de 5-3-overwinning tegen Moeskroen kon er toch weer een glimlach van af bij Vanhaezebrouck. "De sfeer is goed, maar voor een echt goed gevoel hebben we nog een overwinning nodig. Nu moeten we de laatste wedstrijden op een positieve manier proberen af te sluiten."