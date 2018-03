Limbombe verlengt contract bij Club Brugge tot 2021

Vorig seizoen had ik enkele moeilijkere maanden met mijn blessure, maar ik ben weer op niveau gekomen dankzij de steun van de hele club.

Limbombe speelde zich snel in de gratie van de supporters, maar wist toch vooral dit seizoen onder Ivan Leko te overtuigen, met vijf doelpunten en zeven assists.

"Het doet deugd dat het bestuur, de staf en de hele ploeg vertrouwen hebben in mij en dit tonen met deze contractverlenging", zegt Limbombe.

"Vorig seizoen had ik enkele moeilijkere maanden met mijn blessure, maar ik ben weer op niveau gekomen dankzij de steun van de hele club. Dit jaar voel ik mij fysiek top."

"We hebben dit jaar als team al mooie dingen bereikt, maar we zijn er nog lang niet, al moeten we niemand vrezen en er vol voor blijven gaan."

CEO Vincent Mannaert: "Deze contractverlenging is een beloning voor de evolutie die Anthony doormaakte. Als jonge Belg heeft hij alles wat een moderne flankspeler nodig heeft: snelheid, uithoudingsvermogen, een individuele actie en ook nog eens scorend vermogen."