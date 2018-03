Analyse van Piet den Boer: "KVM heeft Ferrera te veel vrijheid gegeven"

"Of er genoeg kwaliteit is? Ik denk van wel, ja. De keeper (Colin Coosemans, red) is goed, het middenveld is ook goed. Je had ook de jonge aanvaller Bandé die de boel - ondanks zijn leeftijd - nog een tijdje enigszins gered heeft. Maar voor de rest is KV voorin totaal onmondig geweest. Er was geen scorend vermogen."

"Als je daarbij de onduidelijkheid over de manier van spelen optelt én de twijfel als je een tegengoal slikt, dan begint dat allemaal te vreten aan spelers."

Drie weken geleden leefde KV nog in euforie na de 1-0-overwinning tegen Eupen. Maar een gemiste strafschop tegen Charleroi later is het alleen maar kommel en kwel Achter De Kazerne.

Den Boer: "Het is een vreemd jaar geweest. Ik was een beetje bang voor een rommelig seizoen en helaas krijg je dan achteraf gelijk. De fans moet je wel een compliment geven. Het is elke week feest op KV, met dat publiek."

"De club hoort puur theoretisch bekeken, ook met de nieuwe investeerders en dat mooie stadion, als stabiele middenmoter thuis in eerste klasse, met af en toe een uitschieter erbij. De stad Mechelen verdient dat ook. Veel meer dan Eupen, waar 500 of 1.000 mensen in het stadion zitten. Maar goed, nu word je afgerekend op diverse kleine fouten die gemaakt zijn."