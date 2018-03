Orlans over KVO 3.0: "Coucke laat geen verlaten kinderen achter"

"We zijn afgeslankt, maar het is wel een voordeel dat Coucke hier geweest is. Hij laat ons niet als verlaten kinderen achter, maar als een stevig geheel."

"Vandaag hebben we met Hugo Broos heel wat knowhow binnengehaald. Hij is de man op de juiste plaats. Hij kan ons heel sereen begeleiden als baas van het sportieve luik."

Coucke schonk KVO nog een afscheidscadeautje door 14 miljoen euro aan schulden weg te schelden. "Hij verdient misschien wel een tribune die naar hem genoemd wordt", zegt Orlans. "We hebben toch vijf jaar op zijn investeringen mogen rekenen."

"Nu willen we zo dicht mogelijk bij de eerste zes plaatsen eindigen. We hebben de pedalen, maar nu moeten we bewijzen dat we vooruit kunnen. Ik zou graag een kopie zien van de voorbije vijf jaar."