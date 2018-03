"Oostende heeft iemand als Hugo Broos nodig"

Peter Callant, de kersverse voorzitter van KVO, was het volmondig eens met zijn algemeen directeur en gaf tegelijkertijd nog een sneer naar de media, die de voorbije weken twijfels hadden bij de overname van de club.

"Dit is een bewijs dat we volledig autonoom onze koers gaan varen. Her en der werd geschreven dat ik een 'stroman' zou zijn van de vorige voorzitter, maar niets is minder waar. Zelfs alle aandelen van Marc Coucke zullen verhandeld worden, daarover hebben we een sluitend akkoord. De overdracht is perfect verlopen volgens de regels", zegt Callant.

"Onze uittredende voorzitter deed een kapitaalsverhoging van 14,2 miljoen euro, waardoor deze club schuldenvrij is. Dat is cruciaal voor het licentiedossier en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de licentiecommissie ons dossier zal goedkeuren. Dat betekent dat we met een bijzonder positief verhaal kunnen beginnen."