Vanheusden nog in de lappenmand: "Hersteld zijn voor volgend seizoen"

Zinho Vanheusden scheurde in september zijn kruisbanden tijdens een Youth League-duel met Inter. De 18-jarige verdediger liet zich in België opereren, maar verblijft voortaan steevast in ons land. Standard huurde Vanheusden voor anderhalf jaar van Inter.

"Standard was de enige optie. Ik ben hier opgeleid en ik ben al sinds mijn vijfde supporter van de club. Daarom ook, of ik nu speel of niet, hoop ik dat de club Play-off I bereikt en Europees voetbal haalt", vertelt Vanheusden over zijn nieuwe tijdelijke werkgever.

Het shirt van Standard heeft hij nog niet kunnen aantrekken. "Ik ben nu vijf maanden bezig met revalideren. Op dit moment kan ik duurlopen aan. Ik probeer voorzichtig ook mijn knie van richting te laten veranderen."

"Voorlopig verloopt alles goed. Normaal gezien zal ik over een maand de groepstrainingen kunnen hervatten. Ik wil volledig hersteld zijn voor volgend seizoen. Alles wat daar dit seizoen nog bijkomt, is bonus."