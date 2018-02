Standard ziet Orlando Sa dan toch nog naar China vertrekken

Orlando Sa leek al een tijdje op een transfer te azen. De aanvaller zat de voorbije twee competitiewedstrijden op de bank bij Standard, maar gisteren lieten de Luikenaars verstaan dat een transfer niet aan de orde was.

"De laatste uren ontvingen Standard en Orlando Sa meerdere concrete aanbiedingen van Chinese clubs die sterk geïnteresseerd zijn in onze aanvaller. Na overleg hebben club en speler beslist om de aanbiedingen af te slaan om zich volledig te focussen op de sportieve opdrachten die voor de deur staan", klonk het gisteren.

Maar vandaag is er dus toch witte rook in Luik. Henan Jianye legde blijkbaar voldoende geld op tafel en kon de komst van Orlando Sa kort voor het einde van de Chinese wintermercato afronden.

Sa belandde in de zomer van 2016 op Sclessin en maakte in 62 officiële wedstrijden al 30 goals. Dit seizoen zit hij aan 10 goals in 24 competitieduels.