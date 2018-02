Geldhof: ''Enorm opgelucht dat ik er opnieuw bijhoor"

“Het is een enorme opluchting dat ik er opnieuw mag bijhoren na 7 maanden inactiviteit. 27 februari, de datum waarop ik mogelijk kon terugkeren, stond met fluo in mijn agenda aangestipt. Ik ben blij dat het mij gelukt is", legt Geldhof aan Sporza uit.

Al was dat voor Geldhof zeker geen evidentie. Sinds kort vinden de fysieke testen namelijk plaats op het kunstgras nabij het opleidingscentrum in Tubeke. En dat heeft zo zijn gevolgen, meent Geldhof. “In het verleden werd er nog gelopen op een atletiekpiste in Leuven. Maar het kunstgras remt iets meer af dan een tartanpiste."

Ook het psychologische gedeelte speelt een grote rol. "Vroeger liep je in groepjes van vier en kon je jezelf af en toe uit de wind zetten. Nu lopen we allemaal op een rechte lijn naast elkaar, op een kunstgrasveld.”